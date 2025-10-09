المركزية - بعد الإنتهاء من أعمال بناء الجسر في منطقة عبرا- هدينة في قرطبا، أصدرت عائلات هدينة بيانًا شكرت فيه رئيس إتحاد بلديات جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس على كل الجهوده التي قام بها لبناء الجسر تنفيذًا لوعد قطعه لعائلات البلدة، وجاء في البيان:

الكلمة تزن محلّها قنطاراً، والإلتزام بالوعد مسؤولية ,أمانة، والوفاء قيمة أخلاقية عالية يتحلّى بها الواعد، شكراً لرجل البناء و الإلتزام و الوفاء، شكراً لرئيس إتحاد بلديات قضاء جبيل ورئيس بلدية قرطبا فادي مرتينوس الذي وعد ووفى وأنجز جسر محلّة عبرا - هدينة بناءً لطلب أهلنا في المنطقة وذلك تسهيلاً لتنقلاتهم وإستثمار أراضيهم وهذا من أبسط حقوقهم التي حُرموا منها، أدامكم الله استاذ فادي مقصداً وسنداً وعوناً لنا ولمنطقتنا ولكل بلاد جبيل المؤتمن على تنميتها وإنمائها. لأن قضاء جبيل بيستاهل، كما أن قرطبا بتستاهل".