رأى المساعد السابق للرئيس الإيراني محمد جواد ظريف، أنه “ينبغي للجمهورية الإسلامية أن تتبنى استراتيجية المفاوضات الحقيقية المباشرة والمتعددة الأوجه والموجهة نحو النتائج”.

وعن احتمال هجوم إسرائيلي جديد على إيران، قال ظريف: “هذه كلها تكهنات، ومن المستحيل التنبؤ بالتطورات المقبلة على وجه اليقين”.

وأشار في حديث لـ”النهار”، إلى أنه “في حرب الاثني عشر يوماً، أثبتت إيران أنها الدولة الوحيدة التي تمتلك الشجاعة والقدرة على ضرب إسرائيل”.

واعتبر أن “إخلاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة قبل ضرب إيران، وإرساله رسالةً بقبوله رد إيران، يُشيران إلى قبوله إرادة إيران وقدرتها”.

كما لفت إلى أن “إيران لم تخضع لمطالب الطرف الآخر في مفاوضات الاتفاق النووي”، موضحًا أن “مرور الوقت ليس بالضرورة لمصلحتنا في الوقت الحالي، والأشهر المقبلة قد لا تكون أفضل للمفاوضات من اليوم”.