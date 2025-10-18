نفّذت مسيّرة إسرائيلية ثلاث غارات جوية بين بلدتي دير كيفا وكفردونين في جنوب لبنان، استهدفت إحداها حفّارة "بوكلين" في المنطقة نفسها.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن فيه أن "الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي على آلية في بلدة دير كيفا قضاء صور أدت إلى سقوط شهيد".

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن قواته “شنت اليوم السبت عملية أمنية استهدفت عنصرًا من حزب الله في منطقة دونين جنوب لبنان.

وأشار الجيش إلى أن “العنصر استخدم مركبة هندسية كان يستغلها في محاولة لإعادة بناء بنية تحتية تعرضت للاستهداف خلال عملية “السهام الشمالية”.

ووصفت قوات الجيش الإسرائيلي هذه الأنشطة بأنها خرق مباشر للتفاهمات الأمنية القائمة بين إسرائيل ولبنان، مؤكدًّا عزمه على مواصلة عملياته لمنع أي تهديد يطال أمن إسرائيل وسيادتها.

من جهة أخرى، افادت المعلومات أن بلدة تولين في قضاء مرجعيون شهدت استنفارًا أمنيًا بعد العثور على جهاز مجهول عليه كتابات باللغة العبرية، حيث باشرت الوحدات المختصة في الأجهزة الأمنية بفحصه ميدانيًا وتقنيًا للتأكد من طبيعته وما إذا كان جزءًا من معدات مخصّصة لأعمال رصد ميداني أو توجيه ناري.

وبحسب المعلومات الأولية، يجري التدقيق لمعرفة ما إذا كان الجهاز مرتبطًا بمنظومات تحديد أهداف أو جمع معطيات ميدانية، خصوصًا في ظل ارتفاع وتيرة النشاط التقني الإسرائيلي على الحدود الجنوبية.