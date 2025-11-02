أعلن المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، أن "الجيش الإسرائيلي هاجم وقضى على أربعة عناصر من قوة الرضوان في حزب الله ومن بينهم مسؤول الدعم اللوجستي للقوة في جنوب لبنان".

وأضاف: "هاجم الجيش أمس في منطقة كفررمان في جنوب لبنان وقضى على مسؤول الدعم اللوجستي في قوة الرضوان التابعة لحزب الله حيث كان ذلك العنصر يروج لعمليات نقل وسائل قتالية وكان يهم بمحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان".

وتابع: "كما تم في الغارة القضاء على ثلاثة عناصر أخرى من قوة الرضوان في حزب الله، وسيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

واستفاقت مدينة النبطية ومنطقتها صباح اليوم على هول الجريمة البشعة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي وادت الى استشهاد 4 من شبان المدينة وجرح 3 اخرين ، بعدما استهدفتهم مسيرة معادية الليلة الماضية بغارة عندما كانوا بسيارتهم من نوع رانج روفر على طريق دوحة كفررمان، في الطرف الشرقي لبلدة كفررمان.

وقد ادى العدوان الجوي الى استشهاد كل من محمّد الجواد مصطفى جابر ( شقيقه الشهيد راغب جابر ارتقى في مجزرة بلدية النبطية في حرب ال66 يوما) ، عبد الله غالب كحيل، محمد عباس كحيل، وهادي مصطفى حامد ( جريح بايجر ) ، كما اصيب شخصان اخران كانا على دراجة نارية صودف مرورهما بالمنطقة لحظة الغارة.

وادت الغارة الى احتراق السيارة المستهدفة، والى تحطم زجاج عشرات المنازل في "الدوحة" وهي منطقة سكنية بامتياز.

وأطلقت القوات الإسرائيلية عصر اليوم قذيفتين حارقتين في اتجاه اطراف بلدة عيترون.

وحلق، اليوم الأحد، منطاد إسرائيلي تجسسي فوق بلدة الخيام جنوب لبنان.

