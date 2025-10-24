توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض اضافي وطفيف في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا شمال البلاد بدءًا من بعد الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة بحيث تعود الى معدلاتها وتصبح الأجواء باردة ليلا ومعتدلة نهارا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29 درجة، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الموسمية، ترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات .

السبت:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات و انخفاض اضافي وطفيف بدرجات الحرارة، وتنشط الرياح أحيانا شمال البلاد ابتداء من بعد الظهر.

الأحد:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة كما تبقى الرياح ناشطة في المناطق الشمالية.

الإثنين:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى الجبال.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 70 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج إجمالا، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,50

-ساعة غروب الشمس: 17,55