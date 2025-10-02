يستمر الطقس متقلبًا اليوم مع احتمال خفيف لامطار محلية خصوصًا في الشمال يترافق مع استقرار الحرارة.

ويعود الاستقرار التام يوم غد الجمعة مع عودة الارتفاع بدرجات الحرارة بسبب كتل دافئة ستعبر سريعاً فوق لبنان.



ويتحول معها الطقس الى حار غدا وبعد غد مع احتمال منخفض جوي ممطر بين منتصف واواخر الاسبوع المقبل.

وفي تفاصيل طقس اليوم بحسب الـlbci:

-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢١ و ٢٩ درجة ساحلًا وبين ١٠ و ٢٨ درجة بقاعاً وبين ١٤ و ٢٢ على الـ ١٠٠٠متر.

-الجو : غائم جزئيًا

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٦٠ و ٩٥٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٥٠ كم/س تنشط شمالًا

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٣ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء محليا جبلاً

- حال البحر : متوسط الموج ٨٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: مستقر حار وقليل السحب والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٣٢ درجة ساحلًا وبين ١٢ و ٣٤ درجة بقاعاً وبين ١٦ و ٢٨ درجة على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س.