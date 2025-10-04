يسيطر طقس خريفي مسقر نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى يوم غد الأحد حيث تعود الى الانخفاض مع ارتفاع بنسبة الرطوبة، ومن المتوقع ان تتأثر المنطقة اعتباراً من بعد ظهر الثلاثاء بمنخفض جوي متوسط الفعالية مركزه شمال غرب تركيا والذي يقترب تدريجياً فيتحول الطقس الى متقلب مع تساقط أمطار متفرقة.

وأشارت مصلحة الأرصاد الجوية إلى أن معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين ٢١ و ٢٩، في طرابلس بين ٢٠ و ٢٨ درجة وفي زحلة بين ١٣ و ٢٧ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت:

غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة حيث يتشكل الضباب الكثيف على المرتفعات أحياناً مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الجبلية اعتباراً من بعد الظهر.

الأحد:

غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل كما تنشط الرياح ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة على المرتفعات بعد الظهر.

الإثنين:

غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً.

الثلاثاء:

غائم جزئياً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتباراً من المساء خاصة على المرتفعات.

