توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس، قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، ترتفع نسبة الرطوبة مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى طقس مستقر خلال اليومين المقبلين، مع درجات حرارة ليلية دون معدلاتها الموسمية حتى ليل الأحد حيث من المتوقع أن يتقلب محليا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

قليل الغيوم إجمالا مع نسبة رطوبة منخفضة ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الجمعة:

قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل، ترتفع نسبة الرطوبة مساء فيتشكل الضباب على المرتفعات ويتحول الطقس الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة.

السبت:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف في الداخل وفوق الحبال.

الأحد:

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح ليلا شمال البلاد ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 27 ردجة، فوق الجبال من 10 الى 21 درجة، في الداخل من 11 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55و 70 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,44

-ساعة غروب الشمس: 18,02