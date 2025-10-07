المركزية - رأس راعي الأبرشية المارونية في أوستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا المطران أنطوان شربل طربيه القداس الالهي الذي دعت اليه "رابطة بشري" – سيدني في كاتدرائية سيدة لبنان – لمناسبة الذكرى السبعين لرحيل البطريرك أنطونيوس بطرس عريضة، بمشاركة المطران فاردان نافاسارديان، رئيس أساقفة أبرشية الطائفة الأرمنية لأوستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا المونسينيور مرسيلينو يوسف وكهنة ورهبان وراهبات.

شارك في القداس وزير الطاقة في الحكومة الفيديرالية الأوسترالية كريس بوين، نائبة رئيس "حزب العمال" - سيدني ساندرا كلتوم ضومط، النائبة دونا دايفيس ، إلى جانب عدد من ممثلي الاحزاب اللبنانية ورؤساء جمعيات ومؤسسات وإعلاميين بالإضافة إلى حشد كبير من أبناء مدينة بشري والمناطق المجاورة .

طربيه: خلال القداس القى المطران طربيه عظة تحدث فيها عن القيم التي جسدها البطريرك الراحل في حياته، مشددا على أهمية التمسك بالإيمان والوحدة الوطنية، وعلى الرسالة التي حملها الراحل الكبير للبنان وللكنيسة الجامعة.

وأشار طربيه إلى "المواقف الوطنية الثابتة للبطريرك عريضة ودوره في ترسيخ الاستقلال اللبناني"، مؤكدا أن "السيادة الوطنية كانت دائما جزءا من قانون الإيمان الماروني". وبين أن "البطريرك عريضة كان رجل صلاة، ورحمة ومحبة، وأيضا بطريرك الرجاء، إذ اهتم بالعطاء للفقراء والمحتاجين، وأنشأ مؤسسات تنموية واجتماعية، كما أسس مشاريع لإحياء الأراضي الزراعية وبناء الكنائس، وكان حريصا على التواصل مع المغتربين من أبناء الكنيسة المارونية".

واعتبر ان " الامتنان الأعمق الذي تكنه له الكنيسة المارونية ولبنان هو لمواقفه الوطنية الثابتة لانه بطريرك الاستقلال وقد ساهم في تحقيقه بفعاليةمن موقعه بطريركا، كما ساهم في تثبيت دعائم الكيان اللبناني، مستقلا عن الغرب وعن الشرق، من خلال مواقفه والمؤتمرات التي دعا إليها، وكانت بكركي – كما هي الآن وكل آن – شاهدة للقرار الحر ومؤتمنةعلى وديعة السيادة اللبنانية، وكأن السيادة جزء من قانون إيماننا الماروني".

احتفال خطابي: وبعد القداس اقيم احتفال خطابي قدمته الإعلامية هنا غريشه رحمه وألقيت كلمات لعدد من الشخصيات من لبنان واوستراليا أكدت "الدور التاريخي والوطني للبطريركية المارونية، وما يمثله هذا الإرث من مسؤولية تستدعي الوفاء والاستمرار على درب القيم والمبادئ التي عاشها البطريرك الراحل".

وألقى رئيس رابطة بشري بيار سكر كلمة استعاد فيها سيرة البطريرك الكبير، وتحدث عن إرثه الوطني والإيماني، مؤكدا أن «الأوطان تبنى برجال أخلصوا لله والإنسان».

واستهل البرنامج بالتفاتة من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون الذي أحاط الاحتفال بتمنياته الصادقة بالتوفيق والنجاح.

كما خص البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الاحتفال بكلمة جدد فيها العهد للبطريرك الكبير، رافعا صلواته ليبقى لبنان وطن الرسالة والإيمان والعيش المشترك.

أما رسالة الدكتور محمد السماك، مستشار مفتي الجمهورية الدكتور عبد اللطيف دريان فعبرت عن الدور الأساسي في صون العيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، وقد قرأها الدكتور مصطفى علم الدين.

كما القى المنسق العام لحزب "القوات اللبنانية" في أوستراليا طوني عبيد كلمة الدكتور سمير جعجع ، ثم قرأت رئيسة اقليم اوستراليا الكتائبي لودي فرح أيوب رسالة الرئيس أمين الجميل. وعرضت كلمة مسجلة لوزير الصناعة في حكومة الرئيس نواف سلام المهندس جو عيسى الخوري. كما ألقى كلمة النائبة عن دائرة بشري ستريداجعجع طوني كرم طوق، فيما تلا الإعلامي إدمون طوق، رسالة النائب وليم طوق . أما كلمة النائب كميل دوري شمعون فقرأها مفوض حزب الوطنيين الأحرار في أوستراليا مارك البطي. وقد عبرت الكلمات عن التقدير الكبير للبطريرك الراحل ولدوره الريادي في الحفاظ على وحدة الوطن وصون رسالة الكنيسة.

ألقى جو عريضة، حفيد شقيق البطريرك أنطونيوس بطرس عريضه، ونائب الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، كلمة مؤثرة امتزجت فيها المشاعر بين الفخر والعرفان، وبين الاعتزاز بالإرث التاريخي والالتزام بمواصلة المسيرة. وألقى رئيس تحرير جريدة النهار – أوستراليا أنور حرب، كلمة تناول فيها سيرة البطريرك الكبير وإرثه الوطني والكنسي .

وفي سياق الاحتفال، عرضت سلسلة رسائل مصورة لكل من: رئيس بلدية بشري جو كيروز،الدكتور فادي رحمة، رئيس لجنة جبران الوطنية،خادم رعية كاتدرائية مار سابا – بشري الأب شربل مخلوف، بالاضافة إلى كلمة للمؤلف غازي إميل جعجع والتي جمعت بين التقدير لذكرى هذه القامة الروحية والوطنية، وتجسيد استمرار العهد والوفاء لمسيرة البطريرك عريضة.

وقد عبر المتحدثون عن تقديرهم العميق للقائمين على تنظيم المناسبة وأكدوا أن "بشري ما زالت منبعا للرجال الكبار، ومهدا للرسالة الوطنية والإيمانية التي لا تنطفئ".

اختتم اللقاء بغداء شارك فيه الحضور.