إضطرت طائرة ركاب تقل صحفيين عائدين من قمة شرم الشيخ للسلام في مصر، إلى الهبوط اضطراريا، بعد إبلاغ الركاب عن سماع انفجار في مخزن الأمتعة.

وكانت الطائرة التابعة لشركة "ويز إير" انطلقت من شرم الشيخ متجهة إلى روما، الثلاثاء، وعلى متنها عدد من الصحفيين والمصورين الذين كانوا يغطون أعمال قمة السلام التي حضرها عدد كبير من قادة الدول.

لكن الطائرة اضطرت للهبوط اضطراريا في مدينة نابولي الإيطالية، بعدما أفاد بعض الركاب بسماع دوي انفجار في مخزن الأمتعة.

وقال آخرون إنهم شاهدوا دخانا، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وفور هبوطها في مطار نابولي الدولي، أرسلت فرق الإطفاء إلى الطائرة.

وقالت "ويز آير" للصحيفة إن الرحلة حولت إلى نابولي بسبب "مشكلة تقنية غير متوقعة"، مؤكدة أن الطائرة هبطت بأمان وأن جميع الركاب غادروا من دون مشاكل.

وأوضحت الشركة أنها لم ترصد أي علامات على وجود دخان أو حريق على متن الطائرة.

وترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب، أعمال قمة السلام التي أقيمت الإثنين في شرم الشيخ، بحضور قادة من أكثر من 20 دولة حول العالم، بهدف إنهاء حرب غزة.