قال مسؤولون عسكريون أميركيون إن الجيش الأميركي بدأ خلال الأيام الأخيرة تشغيل طائرات استطلاع مسيّرة فوق قطاع غزة، في إطار جهد أوسع لضمان التزام كل من إسرائيل وحركة “حماس” باتفاق وقف إطلاق النار الهشّ.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قولهم إن الطائرات المسيّرة تُستخدم لمراقبة النشاط الميداني داخل غزة بموافقة إسرائيل، مشيرين إلى أن هذه المهام تدعم مركز التنسيق المدني العسكري الجديد الذي أنشأته القيادة المركزية الأميركية في جنوب إسرائيل الأسبوع الماضي، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف النار والإشراف على التنسيق الإنساني والأمني.

وأوضح المسؤولون أن المركز يضمّ نحو 200 عسكري أميركي، ويهدف إلى مراقبة الالتزام بالاتفاق وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية من الجهات الدولية إلى القطاع.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطوة الأميركية الأخيرة تعكس رغبة واشنطن في امتلاك رؤيتها المستقلة لما يجري ميدانياً داخل غزة، بعد أن اعتمدت طويلاً على المعلومات التي يوفّرها الجيش الإسرائيلي.

وأضافت أن الولايات المتحدة سبق أن استخدمت طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper خلال المراحل الأولى من الحرب لدعم جهود تحديد مواقع الرهائن الإسرائيليين، وكانت تشارك تلك المعلومات مع الجانب الإسرائيلي.

تأتي هذه التطورات بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل الأسبوع الماضي، والتي تبعها وصول عدد من كبار المسؤولين الأميركيين إلى المنطقة لدعم مسار التهدئة، بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو.