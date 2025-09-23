كشفت مصادر مطلعة "للأنباء الإلكترونية"، عن "ضوء أخضر أميركي لإسرائيل، يتيح لها إمكانية شن ضربات عسكرية على لبنان في مناطق مختلفة لإنهاء قدرات حزب الله ومنع محاولته إعادة بناء قدراته"، واعتبرت مواقف السفير توم براك بمثابة "غطاء سياسي لعدوان إسرائيلي مرتقب"، واعتبرت المصادر ان "واشنطن وتل أبيب تعملان على فرض إتفاق أمني بين لبنان وإسرائيل يتضمن منطقة منزوعة السلاح داخل الأراضي اللبنانية على غرار الاتفاق الأمني المرجح توقيعه بين سوريا وإسرائيل في الأيام المقبلة".

أضافت المصادر أن "الضغط الأميركي على منع التجديد لقوات الطوارئ الدولية شكل نقطة أساسية في الدفع بهذا الإتجاه، وأن وجهة النظر الأميركية تنطلق من ما قاله براك ان الجيش لا يملك الإمكانات ولا القدرات للقيام بالمهام المطلوبة منه".

المصادر ربطت بين تصريحات برّاك وما نقل عن لسان الأمير السعودي يزيد بن فرحان، أن "الحديث عن مؤتمرات دعم للبنان وللجيش اللبناني سابق لأوانه، ما لم تبادر الحكومة اللبنانية الى تنفيذ خطة حصر السلاح، وإلى استكمال مفاوضاتها مع البنك الدولي، ما يعني برأي المصادر ان خريف لبنان سوف يكون حار وقاس في مجالات عدة".

المصدر: الانباء الالكترونية