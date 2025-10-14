أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" أن اجتماعاً غير عادي عُقد يوم الأربعاء الماضي بين مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة حماس ساهم في إتمام اتفاق السلام في غزة.

ومن أجل التوصل إلى اتفاق، زعم أحد المصادر أنه كان على ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مقابلة قادة حماس شخصياً وطمأنتهم مباشرة بأن ترامب لن يسمح بانهيار الاتفاق، طالما التزمت الحركة بتعهداتها في الاتفاق.

كيف حدث ذلك:

قبل يوم واحد، منح ترامب تصريحاً خاصاً لويتكوف وكوشنر للقاء قادة حماس إذا لزم الأمر لإبرام اتفاق، وذلك خلال لقائهما في المكتب البيضاوي قبل مغادرتهما إلى مصر.

بعد وصولهما إلى شرم الشيخ، أبلغ ويتكوف الوسطاء القطريين والمصريين والأتراك بموافقة ترامب.

مساء الأربعاء، حوالي الساعة الحادية عشرة مساء بالتوقيت المحلي، وصل الوسطاء القطريون إلى مكان إقامة ويتكوف، وأبلغوه عن تعثر المحادثات، وسألوا المبعوثين الأميركيين عما إذا كانوا مستعدين للقاء حماس، وفقًا لأحد المصادر.

قال مسؤول قطري بارز لويتكوف: "نعتقد أنه إذا التقيت بهم وصافحتهم، فسيكون هناك اتفاق".

خلف الكواليس:

بعد دقائق، دخل ويتكوف وكوشنر فيلا أخرى في المنتجع المطل على البحر الأحمر.

كان في الداخل رئيسا المخابرات المصرية والتركية، وكبار المسؤولين القطريين، وأربعة من كبار قادة حماس المشاركين في المفاوضات. كان خليل الحية، الذي نجا من محاولة اغتيال إسرائيلية في الدوحة قبل ثلاثة أسابيع، يقود فريق حماس.

في اجتماع استمر حوالي 45 دقيقة، أخبر ويتكوف مسؤولي حماس أن الرهائن أصبحوا الآن "عبئاً عليكم أكثر من كونهم رصيداً". وقال، وفقًا لأحد المصادر، إنه حان الوقت للمضي قدماً في المرحلة الأولى من الصفقة و"إعادة المحتجزين إلى ديارهم على جانبي الحدود".

وسأل الحية عما إذا كان لدى ويتكوف وكوشنر رسالة من ترامب. وقال ويتكوف، وفقاً للمصدر: "رسالة الرئيس ترامب هي أنكم ستُعاملون بإنصاف، وأنه يدعم جميع النقاط العشرين في خطته للسلام، وسيضمن تنفيذها جميعاً".

وبعد انتهاء الاجتماع، توجه قادة حماس إلى غرفة منفصلة مع الوسطاء المصريين والقطريين والأتراك. وبعد دقائق، عاد رئيس المخابرات المصرية، حسن رشاد، برفقة نظيريه التركي والقطري.

قال لويتكوف وكوشنر: "بناءً على الاجتماع الذي عقدناه للتو، توصلنا إلى اتفاق".

عودة إلى الماضي:

كان اجتماع شرم الشيخ ثاني لقاء مباشر مهم بين إدارة ترامب وحماس.

في مارس، عقد مبعوث الولايات المتحدة لشؤون الرهائن آدم بوهلر اجتماعات غير مسبوقة مع قادة حماس في الدوحة، في محاولة لتحرير الرهينة الأميركي إيدان ألكسندر واستعادة جثث أربعة أميركيين آخرين اختطفتهم الحركة.

تعثر الاتفاق جزئياً بسبب المعارضة الشديدة من الحكومة الإسرائيلية، التي كانت في البداية جاهلة بالمفاوضات المباشرة.

إن استعداد ويتكوف وكوشنر للقاء قادة حماس، على الرغم من المخاطر السياسية المترتبة على ذلك، أظهر للحركة جدية الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق وتنفيذه، وفقاً لأحد المصادر.

"لهذا السبب، عندما وعد مبعوثو الرئيس ترامب بتنفيذ هذا الاتفاق بالكامل، صدقوه".

