طالب وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بـ"القبول الكامل" لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وحسب بيان لوزارة الخزانة الأميركية، أوردته "سكاي نيوز"، فإن بيسنت التقى سموتريتش في واشنطن، الإثنين، حيث عقدا "اجتماعا نادرا".

ويسلط البيان الأميركي الضوء على "استياء واشنطن" من معارضة سموتريتش للجهود الأميركية لوقف حرب غزة، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وكان سموتريتش واحدا من العديد من الوزراء اليمينيين المتطرفين الذين صوتوا ضد الموافقة على المرحلة الأولى من خطة ترامب، التي تشمل وقف إطلاق النار، وانسحابا إسرائيليا محدودا من غزة، وتبادلا للأسرى.