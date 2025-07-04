انقلبت سيارة رباعية الدفع في وادٍ يقع بين بلدة صغار – قضاء البترون، وبلدة عين كفاع – قضاء جبيل، بعدما انحرفت عن مسارها أثناء القيادة.



وكانت السيارة تقودها الشابة "س.ر" من بلدة حبالين قضاء جبيل، التي فقدت السيطرة عليها، ما أدى إلى تدحرجها من أعلى الوادي وصولًا إلى قعره، حيث تحطّمت السيارة بشكل كامل وتعرض هيكلها لأضرار جسيمة، فيما أسفر الحادث عن وفاة الشابة على الفور.



وحضر عناصر الدفاع المدني إلى الموقع، حيث استخدموا معدات هيدروليكية لسحب الضحية من داخل المركبة، قبل نقلها إلى مستشفى تنورين.



كما حضرت الأجهزة الأمنية وفتحت تحقيقًا في الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.