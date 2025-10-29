Image
عدل وأمن
ضبط مخدرات وذخائر حربية داخل منزل لأحد أخطر المطلوبين في بعلبك

المركزية - صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

يواصل الجيش عملية مكافحة الاتجار بالمخدرات وتصنيعها، وفي هذا السياق، دهمت دورية من مديرية المخابرات عددًا من المنازل العائدة للمواطنَين (ن.ز.) و(ز.ز.) في بلدة تل أبيض – بعلبك، وهما من أخطر المطلوبين، وعثرت داخل أحدها على مخبأ سري مموّه يُستخدم لإخفاء المخدرات تمهيدًا لتوزيعها في مختلف المناطق، وضبطت داخله كمية كبيرة من المواد الأولية المستعملة لتصنيع المخدرات، بالإضافة إلى ذخائر حربية.
كما دهمت دورية أخرى منازل للمطلوبَين المذكورَين في جرد ريحا – بعلبك، وضبطت كمية كبيرة من حشيشة الكيف، ومعدات تُستعمل لتصنيعها.
سُلّمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين.

 

