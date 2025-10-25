أعلنت مديرية الجمارك العامة – شعبة البحث عن التهريب، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، عن تنفيذ سلسلة من العمليات الميدانية الناجحة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة، في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التهريب وحماية الإنتاجين الزراعي والحيواني وضمان السلامة الغذائية.

وفي التفاصيل، تمكّنت:

• شعبة طرابلس للمكافحة البرية من ضبط 1350 كلغ من البندورة.

• مفرزة البلدة والتبليغات – طرابلس من ضبط 1080 كلغ من البندورة.

• مفرزة العبودية من ضبط 700 كلغ من البندورة بالإضافة إلى كمية من الألبسة السورية المهرّبة.

وقد باشرت إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فصادرت المضبوطات وفرضت الحدّ الأقصى من الغرامات بحقّ المخالفين، على أن يتم تسليم كميات الخضار المصادَرة إلى الجيش اللبناني وفقاً للأصول المعتمدة.

تأتي هذه الإجراءات في سياق التعاون الدائم بين وزارة الزراعة ومديرية الجمارك العامة لضبط حركة السلع الزراعية والحدّ من دخول المنتجات المهرّبة إلى الأسواق اللبنانية، بما يساهم في حماية المزارعين والاقتصاد الوطني وضمان تأمين غذاء سليم وآمن للمواطنين.