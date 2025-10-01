أثار إسرائيليون مخاوف أمنية بعد انتشار صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في غرفته بأحد فنادق نيويورك.



وأعاد العقيد احتياط في الجيش الإسرائيلي رونين كوهين نشر الصورة عبر حسابه على منصة "أكس"، وكتب: "كان من الممكن أن تكون هذه صورة تاريخية أخرى تدل على النقاشات التي أجراها نتنياهو مع مستشاريه في فندق بنيويورك، ساعات عديدة حاسمة قبل أن يسافر لتوقيع الاتفاقية في البيت الأبيض مساء أمس. لكن هذه الصورة التقطها مواطن يقيم في المبنى المقابل مباشرة للفندق".

وأضاف: "من دون نوافذ مصفحة، وبلا ستائر محصنة، ناهيك عن غرفة داخلية محمية ومحكمة الإغلاق، هكذا جلس رئيس الوزراء نهارا وليلا معرضا لإطلاق النار من قناصة وحتى أسلحة متوسطة… وذلك بعد أقل من 3 أسابيع من اغتيال تشارلي كيرك، في دولة سبق أن حاولوا فيها اغتيال ترامب ومع وجود التحريض الشديد ضد رئيس الوزراء في كل مكان… أنا قلق جدا".

