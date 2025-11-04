المركزية- أعلنت النائب نجاة صليبا عن صدور قرار قضائي اليوم، "بوقف جميع أعمال الحفر والبناء فوق مغارة الفقمة في عمشيت، بناءً على مراجعة تقدّمنا بها أنا والأستاذ فريد سامي أبي يونس، عبر المحامي شكري حدّاد، وبالتعاون مع المعهد الاجتماعي الاقتصادي للتنمية – SEI".

وأضافت في بيان: المغارة تُعدّ موطناً لفقمة الراهب المهددة بالانقراض، وأي تعدٍّ عليها يشكل خطراً مباشراً على البيئة البحرية في لبنان. أدعو وزارتيّ البيئة والأشغال العامة الى عدم التساهل مع احد في هذه القضية، وأدعو بلدية عمشيت والقوى الأمنية إلى التنفيذ الفوري للقرار، واتخاذ كل الإجراءات لحماية المغارة باعتبارها ثروة بيئية وطنية لا تُعوّض.

وختمت: حماية مغارة الفقمة هي مسؤولية الدولة وحق للأجيال القادمة. #مغارة_الفقمة #لبنان #حماية_البيئة