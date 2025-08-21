المركزية- على نار حامية، تتواصل إستعدادات نادي الرياضي للموسم المقبل من بطولة لبنان لكرة السلة، وهو بات على قاب قوسين من إتمام تشكيلته من الاجانب واللبنانيين.

وحسم الرياضي صفقة سيرجيو درويش بشكل رسمي، وهو سيلتحق بالنادي الأصفر فور انتهاء موسمه في اليابان. كذلك وقّع الرياضي مع لاعبين ناشئين هما كريم نصر وعمر سوبره، وجدد أيضاً ليوسف غنطوس. ولم يبق سوى لاعب واحد هو الأجنبي الثالث الذي تعمل الادارة على التوقيع معه في أسرع وقت.

ويذكر ان الرياضي أنجز صفقة اثنين من الاجانب هما لاعب الارتكاز الكرواتي ايفان بوفا الذي كان ناشطاً في الدوري الايراني مع نادي طبيعة، وكان من ابرز اللاعبين الذين لمعوا على صعيد بطولة وصل الموسم الماضي، فيما اللاعب الآخر هو لاعب التضامن الزوق السابق موريس كيمب.

إشارة الى ان النادي الاصفر قد يشارك في بطولة الاندية العربية التحضيرية في دبي الشهر المقبل والتي من المفترض ان تبدأ في 26 ايلول وتستمر لغاية 6 تشرين الاول المقبل، ويشارك فيها نادي الحكمة وربما أندية لبنانية أخرى.