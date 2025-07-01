صدر العدد الخاص من مجلة" الأمن" التي تصدرها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في مناسبة العيد الـ١٦٤ وفيه حديث شامل مع وزير الداخلية أحمد الحجار، أكد خلاله أن قوى الأمن ضمانة أمن المواطن. وكتب رئيس تحرير المجلة العميد الركن شربل فرام افتتاحية العدد وجاء فيها:

مرحلة جديدة وفرصة جديدة..

هي مرحلةٌ من مراحل كثيرة لمنطقة تعيش فوق بركان المتغيّرات الدائمة.

منطقة غنيَّة بتنوُّعها الثقافيِّ والدينيِّ وغنيَّة بما تحويه أرضها من خيرات، لكنَّ موقعها جعل منها ساحة لصراعات إقليميَّة ودوليَّة.

حروبٌ لا نعرف كيف تبدأ وكيف تنتهي، ومشاهد تكرِّر نفسها في كلِّ زمان وكلِّ جنون.

ولبنان في قلب المنطقة وقلب الأحداث في كلِّ مرَّة وفي كلِّ متغيّر من متغيِّرات متلاحقة.

نشهدُ اليوم تحوُّلات كبيرة في محيطنا مع ما يرافقها من أحداث مأساويَّة بلون الدماء والدموع.

وكأنَّ الإنسانَ مجرَّد رقم من أرقام كثيرة في المعادلة الكبرى ورسم الخرائط الجديدة.

أما علينا أن نحمي أناسنا ونفكِّر بمستقبل أجيالنا في كلِّ سياسة ننتهجها وفي كلِّ مغامرة نخوضها؟

أما علينا أن نتخلّى عن مكابرتنا وغرورنا في لعبة الموت المجَّاني؟

أما علينا أن نتخلَّى عن “الهويَّات القاتلة” ونعترف بهويَّة وطنيَّة جامعة؟

أما علينا أن نتخلَّى عن خوفنا من الآخر ونتخلَّى عن كلِّ سلاح لم يعد يجدي نفعًا؟ فسلاح الدولة القويَّة هو الحامي وهو الضامن.

هي مرحلة جديدة وفرصة جديدة لكي نخرج من المتاهة التي دخلنا فيها عن معرفة أو عن سوء تقدير.

هي فرصة لكي نبني أسس مستقبل واعد مزدهر عنوانه الأمان.

الطريق أمامنا وفيه اتجاهان.. اتجاه نحو تكرار الانتحار وتكرار الفشل، واتجاه نحو الخلاص.

فهل من الصعب أن نختار؟...