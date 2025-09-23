باغَتَ الموفدُ الأميركي توماس براك، بيروت بتصريحاتٍ بدتْ أشبه بـ «قنبلةٍ» دبلوماسيةٍ فجّرها من خارج كل نمط «الدبلوماسية الناعمة» التي طَبَعَ بها إدارتَه لملف سلاح «حزب الله» منذ أن كُلِّف وَضْعَ خريطةِ طريقٍ لسحْبه عبر ما يشبه «المراسيم التطبيقية» لاتفاق وقف النار بين «بلاد الأرز» واسرائيل (27 نوفمبر) التي اتخذتْ شكلَ ورقةٍ عادت وصارت «إعلاناً مشتركاً» لبنانياً - أميركياً.

فبلغةٍ مباشرةٍ و«خشنة»، قدّم براك، مقاربةً بدت أقرب إلى قرْع «أجراس الإنذار» للبنان الرسمي مما يَكمن له ربْطاً بملف السلاح، مجاهراً بأن الحزب وإيران «عدوّان لنا، ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها»، مع وَضْعِ السلطات المعنية في بيروت في «قفص الاتهام» بإزاء موضوع نزْع السلاح «فكل ما يفعله لبنان هو الكلام ولم يَحدث أي عمل فعلي».

ولفت في حديث إلى قناة «سكاي نيوز عربية» إلى أن «الجيش اللبناني منظّمة جيدة ولكنه ليس مجهزاً بشكل جيّد»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لديها 5 نقاط في جنوب لبنان ولن تنسحب منها، وحزب الله يُعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمّل المسؤولية».

ورغم القرار التاريخي لحكومة الرئيس نواف سلام في 5 أغسطس الماضي بسحب سلاح حزب الله ثم إقرارها في 7 منه أهداف «الإعلان المشترك» اللبناني – الأميركي المنبثق من مقترح براك والتعديلات عليه، وبعدها تبنّيها خطة الجيش التنفيذية (المُمَرْحَلة) لهذا القرار ومباشرة تطبيقها في جنوب الليطاني (حتى نهاية ديسمبر)، رأى الموفد الأميركي أن «على الحكومة اللبنانية أن تعلن بوضوح أنها ستنزع سلاح حزب الله»، مضيفاً «اللبنانيون يظنون أن حزب الله لا يعيد بناء قوته لكنه يعيدها (...) وخلال هذه الفترة تدفق إلى الحزب ما يصل إلى 60 مليون دولار شهرياً من مكان ما».

وإذ قال إن «لبنان يخشى نزع سلاح حزب الله لوجود اعتقاد بأن هذه الخطوة قد تؤدي إلى حرب أهلية»، أكد «لن نتدخل لمواجهة الحزب سواء من خلال قواتنا أو من خلال القيادة المركزية الأميركية».

كما تَناوَلَ مواقف رئيس الوزراء الإسرائيلي، معتبراً أن بنيامين نتنياهو «لا يهتم بالحدود ولا بالخطوط الحمراء، وسيذهب إلى أي مكان ويفعل أي شيء إذا شعر أن إسرائيل مهدَّدة»، ولافتاً إلى أن«وقف النار في غزة لن ينجح وخطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية جيدة لكنها بلا جدوى ولا تساعد».

وأثارتْ مواقف براك الصادمة قلقاً كبيراً، وإن بقيَ مكتوماً، في بيروت باعتبار أنها تَعكس للمرة الأولى منذ إطلاق لبنان مسار سحب السلاح عدم الرضا الأميركي عليه أو أقلّه اعتباره «خطوة غير كافية» أو ناقصة، بعدما كان الموفد الأميركي هنّأ على منصة«اكس»ثم من العاصمة اللبنانية الحكومة على قراراتها، ليتمّ على وقع هذا«الارتياح المفترَض» إحياء اجتماعات اللجنة الخماسية العسكرية (الميكانيزم) المولجة الإشراف على تطبيق اتفاق 27 نوفمبر ومواكبة خطة الجيش ومآلاتها، وآخرها الإثنين، وعُقد بمشاركة الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس، شريكة براك في الملف اللبناني.

«الموجات النارية»

وما فاقَمَ المخاوفَ أن مواقف براك التصعيدية غبر المسبوقة تَزامَنَتْ مع معاودة اسرائيل الأسبوع الماضي اعتمادَ استراتيجية«الموجات النارية»بغاراتٍ على الخريطة في جنوب لبنان تحميل في طياتها أهدافاً«نفسية»ومعنوية وحتى«تفريغية»لبلدات في ذاتها، أو قسم منها، في ما بدا «تحميةً» يُخشى أنها تسبق ضربات أعتى وأكثر شمولية على وهج استعدادت«حزب الله» لفاعليات الذكرى الأولى لاغتيال أمينه العام السيد حسن نصر الله (27 سبتمبر) وخلفه هاشم صفي الدين والتي تبدأ بعد غد.

وفيما كانت تل أبيب ظهّرت أكثر فأكثر نياتها العدوانية تجاه لبنان مع المجزرة التي ارتكبتْها الأحد في بنت جبيل والتي ذهب ضحيتها 3 أطفال من عائلة واحدة (بينهم توأمان لا يتجاوز عمرهما سنتين) ووالدهم شادي شرارة (أصيبت الأم والطفلة الكبرى بجروح بالغة) خلال استهداف مسيّرة لمحمد مروة، فإنّ سلوكَ اسرائيل معطوفاً على تصريحات براك عززتا اقتناعَ أوساط مطلعة بأن لبنان يقف أمام منعطف شديد الخطورة، خصوصاً في ضوء تَحَفُّز نتيناهو لـ«تَخريب» مَسار حلّ الدولتين «مهما كان الثمن».

عملية برية أوسع!

ولم يكن يَنقص المخاوف كي تتعمّق، سوى إعلان نتنياهو أمس«نحن في خضم صراعٍ نَنتصر فيه على أعدائنا ويجب أن ندمّر المحورَ الإيراني، وهذا ما ينتظرنا في السنة المقبلة التي قد تكون تاريخيةً لأمنِ إسرائيل»، مضيفاً «علينا أن ندمّر المحور الإيراني بقدراتنا الخاصة، فنحن عازمين على تحقيق كل أهداف الحرب وليس فقط في غزة».

وفي إطار متصل، أكد مصدر أمني إسرائيلي أن «حزب الله يحاول إعادة ترميم نفسه ما يستدعي يقظة مستمرة»، معتبراً أن «المطلوب أن يُجرَّد حزب الله كلياً من السلاح ولا مكان لحالة رمادية».

وشدّد لقناة «الحدث» على أن «مَن يبني قدرة عسكرية ضد إسرائيل ليس محصناً سواء كان ناشطاً أو قائداً رفيعاً»، معتبراً أن «إمكان القيام بعملية برية أوسع في لبنان قائم إذا تطلّب الأمر، ولا مهلة زمنية محدّدة للبنان، لكن إسرائيل لن تنتظر طويلاً».

وأضاف «إن لم يُنفَّذ نزع سلاح حزب الله فستوسع إسرائيل نشاطها داخل لبنان».

وفي الوقت الذي يُلْقي الرئيس جوزف عون غداً كلمة لبنان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ستدعو في جانبٍ منها المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من النقاط التي تحتلها في جنوب لبنان وإطلاق الأسرى لتسهيل مهمة الجيش في بسط سيطرته على كامل أراضي البلاد، فإنّ «بلاد الأرز» باتت في وضْعٍ لا تُحْسَد عليه وهي تتلقّى «السهام المسمومة» من تل أبيب، من دون أن يساعدها الحزب على درء الخطر الإسرائيلي المحدق في ظل تَمَسُّكه برفض تسليم سلاحه أو أقله منْح الدولة ورقة أنه سيفعل ذلك فور تنفيذ إسرائيل الشقّ المتعلّق بها من اتفاق 27 نوفمبر وبعيداً عن إغراق ملف السلاح بشروطٍ مثل بحْثه من ضمن حوارٍ داخلي حول الإستراتيجية الدفاعية، وهو العنوان المفتوح والمؤجَّل والذي يستجرّ منذ 2006.

وفي حين استهلّت الحكومة، أمس، اجتماعَها المخصص لاستكمال بحث مشروع الموازنة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح ضحايا مجزرة بنت جبيل، دانت منظمة «اليونيسيف»، «مقتل ثلاثة أطفال من عائلة واحدة» في الغارة الإسرائيلية.

وأكدت المنظمة الأممية أن «استهداف الأطفال أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره. فلا يجوز أبداً أن يدفع أي طفل حياته ثمناً للنزاع»، مشددة على «وجوب أن تتوقف الأعمال العدائية فوراً لضمان حماية كل طفل».

المصدر: الراي الكويتية