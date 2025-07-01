دارت صدامات في اسطنبول مساء الإثنين بين محتجّين على رسم ‏كاريكاتوري اعتبروه مسيئا للنبي محمد والشرطة التي حاولت تفريقهم ‏بإطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، في حين ‏اعتقلت قوات الأمن صاحب الرسم وثلاثة من زملائه الصحافيين.‏

واندلعت الصدامات بعد أن أمر المدّعي العام في إسطنبول باعتقال ‏محرّرين في مجلة ليمان التركية الساخرة لنشرهم رسما كاريكاتوريا ‏‏”يُسيء صراحة إلى القيم الدينية”، في اتهام نفته المجلة.‏

وسارع وزير الداخلية علي يرلي كايا إلى إعلان توقيف رسام ‏الكاريكاتور ومدير المجلة ورئيس تحريرها ومصمّم الغرافيك فيها.‏

ونشر الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثّق قيام ‏عناصر من قوات الأمن بتوقيف الرجال الأربعة واقتيادهم من منازلهم ‏في الليل وبعضهم حفاة.‏

وكتب الوزير على منصة إكس “لقد تم القبض على المدعو د. ب. الذي ‏رسم هذا الرسم الكاريكاتيري المنحطّ واحتجازه”.‏

وأضاف أنّه تمّ كذلك اعتقال رئيس تحرير المجلة ومديرها ومصمم ‏الغرافيك فيها بتهمة “ارتكاب جريمة رسم النبي”.‏

وشدّد الوزير على أنّ “هؤلاء الأشخاص العديمي الحياء سيُقدّمون ‏للعدالة”.‏