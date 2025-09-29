المركزية- من صخرة الروشة الى ساحة النجمة عادت الانظار اليوم بعدما شخصت في الاتجاه البحري على مدى ايام، مُخلّفة موجة من ردات الفعل على خلفية كسر القرار الحكومي ومحاصرة الرئيس نواف سلام من الاقربين المفترض ان يلتفوا حوله قبل الابعدين. ولا يختلف ما جرى في البرلمان في ما خص قانون الانتخاب عن تمرّد الروشة لجهة الانقسام العمودي في البلد بين فريقي الثنائي الشيعي من جهة وسائر القوى السياسية من جهة ثانية.

فقد انفجر الخلاف "الانتخابي" وظهر الشرخ جليا بين مَن يطالبون رئيسَ مجلس النواب نبيه بري بمناقشته تحت قبة البرلمان للافساح في المجال امام اقتراع المغتربين لـ128 نائبا، وبين فريق الثنائي الشيعي الذي يفضّل حصر تصويتهم بـ6 نواب، لانه يعتبر ان خوضه حملات انتخابية في الخارج مستحيل كما قال نائب الحزب علي فياض، علما ان التيار الوطني الحر المؤيد للـ6 نواب، لم يمانع مناقشته في الهيئة العامة. وبدأ هذا الخلاف يرخي ظلالا سلبية على مصير الاستحقاق اذ ان الحكومة عاجزة عن تطبيق القانون بصورته الحالية مع غياب الآليات التنفيذية الواضحة لكيفية انتخاب المغتربين ستة نواب.

سجال القوات – خليل: وفي وقت دعا نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب إلى جلسة تعقد في الحادية عشرة قبل ظهر الخميس للاستماع إلى وزير الداخلية ومناقشة قوانين الانتخاب، كان الملف الانتخابي مادة ملتهبة في الجلسة التشريعية علما انه غاب عن جدول اعمالها. فقد قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: يجب وضع قانون الانتخاب المعجل المكرّر على جدول أعمال الهيئة العامة فلنؤمّن أقله حصول الانتخابات وبعدها ندرس القوانين الأخرى، ولذلك نحن نعلق مشاركتنا في اجتماعات اللجنة الفرعية التي تبحث قوانين الانتخاب. على الاثر، دار سجال عنيف بين النائب علي حسن خليل ونواب القوات اللبنانية على خلفية اتهام خليل للقوات بمحاولة تطيير الانتخابات. وقال خليل بعد كلمة عدوان "واضح انو الإخوان بدّهن يطيروا الانتخابات"، فصفّق له عدوان ونواب "القوات" تهكماً، فقال خليل: "في تقليل أخلاق كل واحد يحترم حالو عيب عليكن"، ليعلو الصراخ في القاعة ويقول له نواب "القوات": "إنت بتحترم حالك".

الكتائب تنسحب: من جانبه، طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بمناقشة انتخاب المغتربين في جلسة اليوم قائلاً: نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب، وشدد على مناقشة موضوع السلاح في مجلس النواب لأنّه " سيادي ويمسّ استقرار الدولة". واعلن الجميل انسحاب كتلته من الجلسة اعتراضاً على عدم طرح اقتراح قانون الانتخابات النيابية. وبعد الانسحاب قال "نحن على بعد أسابيع عدة من إقفال باب التسجيل بالنسبة للمغتربين وكانت هناك لجنة فرعية لم تأت بأي نتيجة في هذا الخصوص كما كانت جلسة لمجلس الوزراء أكدت ان القانون الحالي غير قابل للتطبيق. لذلك على المجلس ان يشرح كيفية تطبيق انتخاب المغتربين خاصة ان أكثرية المجلس مع أن يصوّت الاغتراب للـ128 نائبا." وأكّد الجميّل أنّ "من المفترض أن يشرح المجلس كيفية التصويت للنواب الـ6 او يعدّل المادة وهذا لم يحصل وأصرينا على طرح الموضوع ولكن كان رفض لحسم الموضوع وطلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يعطي الكلام لوزير الداخلية ورئيس الحكومة ليقولا ان لا قدرة على تطبيق القانون الحالي." وأضاف: "اذا لم يناقش الموضوع في هذه الجلسة خوفنا ان نقضي على تصويت المغتربين سواء للـ 128 نائبا او للـ 6 نواب ونذهب الى تأجيل الانتخابات او اجرائها من دون اعطاء حق التصويت للمغتربين وبالتالي نقصي مئات الآلاف ممن يعيشون خارج لبنان ويمثلون الكفاءات والامل بالنهوض." وشدّد الجميّل على أنّ الجلسة ضربة قاضية واقصاء مقصود للإغتراب بمجرد اننا لم نبحث الموضوع ولا نحاول ايجاد حل للتصويت سواء للـ6 او للـ128، وموقفنا واضح ان انتخاب الـ6 عزل للاغتراب اما اشراكهم فيؤدي الى أن يصوّت المغتربون بشكل مؤثر على الحياة السياسية.

انسحاب من اللجنة: بدوره، أكد عدوان في تصريح من مجلس النواب أن "هناك خطرا على إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري وسط محاولات لتعطيل هذا الاستحقاق ما سيُبيّن أنّنا كدولة وعهد وحكومة ومجلس نيابي ، فاشلون". وقال عدوان لرئيس الحكومة "الانتخابات موضوع إجرائي تنفيذي على الحكومة أن تتخذ كلّ التدابير من أجل التحضير لإجرائها". أضاف "قررنا تعليق مشاركتنا باللجنة كي لا تكون الأخيرة ستاراً لربح الوقت وتأجيل الانتخابات وندعو كلّ الكتل النيابية التي موقفها مشابه التضامن معاً في كلّ خطوة بدءاً من عدم المشاركة في اللجنة".

كفى : وكان بري قال ردا على مداخلات بعض النواب في الشأن المتصل بقانون الانتخاب " كفى محاولات لتجاوز قانون الانتخاب الحالي "، وساد هرج ومرج حول الملف، قبل ان ينهيه بري وينقل النقاش الى جدول الاعمال حيث تم اقرار عدد من البنود، قبل ان يطير النصاب بعد انسحاب نواب الكتائب والقوات والتغييريين والاعتدال وعدد من المستقلين اعتراضا على عدم مناقشة انتخاب المغتربين، على ان تعود الجلسة الى الانعقاد عند الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلثاء.

الحجار: اما وزير الداخلية احمد الحجار فقال من ساحة النجمة: نعود إلى التاريخ إلى ما قبل إجراء الانتخابات البلدية، وكان هناك الكثير من التشكيك في إجرائها بوقتها، ولكن أجريناها، وأؤكد اليوم بأن الانتخابات النيابية ستكون بوقتها في أيار 2026 والمهلة الأولى هي 20 تشرين الثاني لتسجيل المغتربين. اضاف "عرضنا تقريراً تضمن التحديات التي تواجه تطبيق القانون ولم يتم إقرار قانون جديد، وبالتالي على وزير الداخلية تطبيق القانون الموجود والالتزام مع وزارة الخارجية بتاريخ التسجيل".

بري يدافع: وكانت تطورات الايام الماضية وحادثة الروشة، اخترقت ايضا الجلسة التشريعية. ففي مستهلها أكّد النائب فراس حمدان أنّ "استهداف رئيس الحكومة نواف سلام واتهامه بالعمالة والصهيونية من فريق سياسي في البلد غير مسموح"، مضيفاً "هذا الفريق إن كان لا يعجبه رئيس الحكومة فليستقل من الحكومة.هذا الخطاب يؤدي إلى تقسيم البلد".. وردّ برّي على حمدان، قائلاً: هذا رئيس حكومة كل لبنان والحكومة ليست حكومة واحد أو إثنين ..الحكومة يشترك فيها الجميع "خافوا الله يا جماعة".

قيد التحقيق: من جانبه، قال الحجار من ساحة النجمة "تابعت خلال الفترة التحضيرية للتجمع على صخرة الروشة وصدر تقرير عن الرئيس نواف سلام بمنع استعمال الممتلكات العامة، وناقشتها مع رئيس الحكومة وعدة أطراف، وسُمح أن يُقام تجمع صغير وعدم إضاءة الصخرة، ولكن تم التجمع الكبير وإضاءة الصخرة وتمت المخالفة للإذن وهذا الموضوع ستتم متابعته والتحقيق به من قوى الأمن الداخلي".

خط أحمر ووشاح : ليس بعيدا، استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون قرابة الثانية من بعد الظهر رئيس مجلس النواب نبيه بري في بعبدا . وخلال مغادرته، اكتفى بري بالقول: "‏اللقاء مع فخامة الرئيس كان كالعادة ممتازاً، عرضنا مواضيع الساعة وأطلعني على نتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك، ووضعناه في جو ما حصل في بيروت قبل ايام". وعلى الاثر،استقبل الرئيس عون قائد الجيش رودولف هيكل واطلع منه على الأوضاع الأمنية وقلّده وسام الأرز من رتبة الوشاح الأكبر. الى ذلك، اكد رئيس الجمهورية ان لبنان يمر في مرحلة دقيقة تتطلب مقاربات مسؤولة وواقعية للمشاكل التي تعترضه بعيدا عن المزايدات والحسابات الانتخابية لان مصلحة البلاد العليا تسمو على أي مصالح أخرى. وقال الرئيس عون : "ان السلم الأهلي يبقى اسمى من أي اعتبارات، ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه وهم يقومون بواجباتهم كاملة تحقيقا لهذا الهدف الذي بات خطا احمر، لانه لولا سهر الجيش والقوى الأمنية على امن المواطنين وسلامتهم وحماية المجتمع اللبناني بكل مكوناته لما استعاد لبنان امانه واستقراره، ولما كنا اليوم معا ولا كان لبنان موجودا. الجيش والقوى الأمنية يعملون بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحون الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمهمات الأمنية الموكلة اليهم بالتزام ومسؤولية. من هنا ليس من المقبول ان يصوّب احد على الجيش والقوى الأمنية لانهم خط احمر. مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله وفد الجامعة العربية المفتوحة.

منسى عند الراعي: ايضا، التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان على مدى حوالي الساعة وزير الدفاع ميشال منسى الذي وضعه في أجواء المستجدات الأخيرة والإجراءات التي تتخذها وزارة الدفاع. وقال بعد اللقاء "تشرفت اليوم بزيارة غبطة البطريرك الراعي في داره الكريمة على قلوب جميع اللبنانيين، ونحن نزوره دائماً لنسترشد بأفكاره وتوجيهاته كي نبقى واعين ومدركين للتحديات التي تواجه البلاد. وقد أطلعناه على التطورات الأخيرة وشرحنا له الخطوات التي نقوم بها، على أمل أن تنتهي الأزمة وتُذلّل العقبات برعاية وبركة البطريرك".

وفد فرنسي في السراي: اقتصاديا، عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الحكومي اجتماعاً مع وفد اقتصادي فرنسي يمثّل المؤسسات الاقتصادية والشركات الفرنسية التي تعنى بشؤون إعادة الإعمار وتحديث المدن برئاسة رئيس مؤسسة “ميديف” جيرار وولف، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو.. وأعلن وولف بعد اللقاء، أن "الوفد الفرنسي المؤلف من نحو 40 شركة ومؤسسة فرنسية رائدة، جاء الى لبنان أمس بعد 4 سنوات من زيارة قام بها سابقاً الى لبنان". وقال: سررنا بما سمعناه من السير بالاصلاحات وهذا ما أكده لنا دولة الرئيس سلام، وما بينه وزير الاقتصاد مع كل العناصر التي تحتاجها الشركات وهي الأمن والاستثمارات. أضاف: سنكون هنا حاضرين مع أفضل التقنيات الحديثة والمبتكرة. فنحن نعرف لبنان منذ زمن، وتوجد فيه أفضل شركاتنا، إضافة الى التاريخ المشترك الذي يجمعنا، التاريخ السياسي التجاري والصناعي. هناك نية بالمشاركة في تحديث البلد وتوطيد دعائمه من خلال المساعدة في مجالات وسائل النقل، الطاقة الصحة، وكل القطاعات الحيوية.

إخلاء سبيل: من جهة اخرى، اتخذت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي فادي العريضي قراراً بإخلاء سبيل مدير عام كازينو لبنان رولان خوري.