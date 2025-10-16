أعلن الحوثيون مقتل رئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري مع بعض مرافقيه وولده حسين في الغارات التي شنها الجيش الاسرائيلي عليهم خلال عامين من معركة "طوفان الأقصى".

وأشارت القوات المسلحة اليوم إلى أنه قتل خلال الحرب ولمدة عامين من الإسناد عددٌ كبيرٌ من المدنيين والعسكريين من القوات البحرية والبرية والقوات الصاروخية ورئيس الوزراء ورفاقه الوزراء ومن مختلف أبناء الشعب اليمني .





وكشف الحوثيون أن إجمالي العمليات التي نفذوها (758) عملية بـ (1835) ما بين صواريخ باليستية ومجنحة وفرط صوتية وطائرات مسيرة وزوارق حربية إسنادا لغزة .



إعلام إسرائيلي كشف من ناحيته ان رئيس أركان الحوثيين توفي متأثراً بجروحه بعد إصابته في اجتماع للمجلس العسكري الأعلى للحوثيين بصنعاء في حزيران الماضي.



ويُعدّ الغماري، أحد القيادات الحوثية العسكرية البارزة، ويعتبره كثيرون القائد الفعلي والميداني للحوثيين، والذراع اليُمنى لزعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي على المستوى العسكري. وهو كان صاحب الكلمة الأولى عسكريًّا في جماعة الحوثي.

وأوكلت للغماري منذ العام 2016 مهام رئاسة هيئة الأركان العامة للقوات الحوثية، ومُنِح رتبة عسكرية بدرجة "لواء".