بعد أصابته في محاولة اغتيال إسرائيلية الأسبوع الماضي، وجه علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، رسالة إليه وإلى الشعب الإيراني، مؤكداُ أنه حي يرزق.

وقال في الرسالة: أنا على قيد الحياة ومستعد للتضحية"



"النصر قريب"

كما ذكر شمخاني، الذي نُقل إلى المستشفى فجر يوم ١٣ يونيو بعد إصابته بجروح خطيرة إثر الهجوم الذي شنته إسرائيل على منزله، أنه بات في حالة طبية مستقرة بفضل الجهود المتواصلة التي بذلها الأطباء على مدار الساعة، وفق ما أفادت وكالات أنباء إيرانية.

إلى ذلك، شدد في الرسالة على أنّ "فجر النصر بات قريباً"، وفق تعبيره. ورأى أن اسم "اسم إيران سيبقى كما كان دائماً مشرقاً في سماء التاريخ" حسب قوله.



وكانت مصادر مطلعة أفادت سابقا بأن شمخاني، م خضع لعملية بتر كامل للساق اليسرى، نتيجة إصابات بالغة تعرّض لها خلال الهجوم الإسرائيلي.

فيما أوضح الفريق الطبي المعالج يوم الاثنين الماضي أن الحالة الصحية للمسؤول الإيراني باتت "مستقرة نسبياً "، عقب سلسلة من التدخلات العلاجية المكثفة التي جرت خلال الأيام الماضية، وفق ما ذكرت حينها وكالة الأنباء "إرنا".

كما أشار إلى أن الأطباء تمكنوا من السيطرة على جزء كبير من الإصابات التي لحقت به جراء الانفجار، إلا أن المضاعفات الشديدة التي أصابت أعضاءه الداخلية لا تزال تشكل خطراً على حياته.



وكانت إشرايل شنت سلسلة هجمات فجر الجمعة الماضي، طالت مواقع عسكرية عدة، فضلا هن منشآت نووي، ومقار ومنازل لقادة إيرانيين كبار، عسكريين وسياسيين.



كما اغتالت عشرات العلماء النووين عبر استهداف منازلهم أو تفجير سيارات مفخخة في العاصمة طهران.