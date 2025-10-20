المركزية - أشارت معلومات موقع mtv الى ان الشكوى الجزائية التي تقدم بها النائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" ابراهيم الموسوي ضد النائب اللواء اشرف ريفي قد سلكت المسار القانوني والقضائي، برغم حصانته النيابية، وتم تحديد موعد جلسة لاستجواب ريفي وذلك امام قاضي التحقيق الأول في بيروت يوم غد الثلاثاء.

ولفتت معلومات موقع mtv فان ريفي قد تبلّغ اشعار موعد الجلسة للمثول امام قاضي التحقيق ولا معطيات حتى اللحظة عما إذا كان سيحضر أم وكيله القانوني،و ان مكتب المحامي ايلي محفوض سيتابع هذا الملف.

وتوقفت المصادر عند الإحجام عن السير والبتّ بالشكوى الجزائية المقدمة ضد الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في حين تتحرك شكوى بوجه نائب يتمتع بموجب الدستور بالحصانة.

