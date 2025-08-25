خاص

المركزية ـ علمت "المركزية" ان نوابا وشخصيات حزبية وسياسية سيحضرون أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت بعد غد الاربعاء، لتقديم شكوى جزائية ضدّ أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم .وسيشارك في التحرك النواب الذين عقدوا مؤتمرا صحافيا الأسبوع الفائت في مكتب النائب اللواء اشرف ريفي. والى جانب ريفي سيحضر النواب ايلي خوري وجورج عقيص والنائب السابق ادي ابي اللمع عن حزب القوات اللبنانية، والنائب كميل دوري شمعون عن حزب الوطنيين الأحرار ،ورئيس حزب حركة التغيير المحامي ايلي محفوض .

وعُلم في هذا الإطار ان كلمات ستَلقى أمام قصر العدل بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية لدى قلم النيابة العامة.