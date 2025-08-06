تزامناً مع العملية الأمنية الواسعة للجيش اللبناني في حي الشراونة- بعلبك، عمد المواطن محمد منذر زعيتر، شقيق المطلوب “أبو سلّة”، على إطلاق النار عشوائيّاً داخل حيّ الشروانة، بعد تلقّيه نبأ مقتل شقيقه علي (أبو سلّة).

وأسفر إطلاق النار العشوائي عن إصابة طفلة بجروح، ولكنّه لم يتوقف عند هذا الحد، إذ اتّجه زعيتر إلى أحد المحال التجارية، وأطلق النار مباشرةً على صاحب محل لبيع الإطارات، المواطن ع. م.، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

وتم نقل الجريحَين الطفلة وع.م.، إلى أحد مستشفيات المدينة لتلقّي العلاج.

وافادت mtv، عن تسجيلات صوتيّة لشقيق "أبو سلّة" يعلن فيها أنّه قتل شخصاً يُدعى علاء المولى في حيّ الشراونة في بعلبك انتقاماً لشقيقه الذي استُهدف قبل ظهر اليوم من قبل الجيش.

وقال شقيق "أبو سلّة" أنّه ارتكب جريمته نتيجة شكوكه بأنّ المغدور أعطى معلومات عن مكان تواجد شقيقه، وهو لن يتوانى عن قتل أيّ شخص يثبت أنّه مخبر، مطلقاً سلسلة تهديدات في هذا الإطار.

كما هاجم بشدّة حزب الله وحركة "أمل" بسبب تخلّيهما عن حيّ الشراونة.