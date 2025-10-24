المركزية - غيب الموت المربية ناديا حنا موسى، شقيقة النائب ميشال موسى. ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها، في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأحد الواقع فيه 26 تشرين الأول الحالي، في كنيسة السيدة في بلدة مغدوشة.

يصل موكب الجنازة الى ساحة البلدة في الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الأحد.

وتقبل التعازي يوم السبت في 25 الحالي في منزل شقيقها النائب ميشال موسى في مغدوشة وقبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة.

ويوم الإثنين في 27 الحالي في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء.