أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أن “دورية من فصيلة جبيل في وحدة الدرك الاقليمي، أوقفت بتاريخ 15-10- 2025، في محلة الريحانة، الشقيقَين خ. ج. (مواليد عام 1979، لبناني) س. ج. (مواليد عام 1982، لبناني)، وذلك لقيامهما بصيد الطيور، ولاسيّما باستخدام الشباك، التي تُعد من أكثر وسائل الصيد خطورة، نظرًا لما تُلحقه من مجازر بالطيور وأضرار جسيمة بالتوازن البيئي”.

وأضافت المديرية في بلاغ: “بتفتيشهما، تم ضبط بحوزتهما ما يلي:

ستة وعشرون طائرًا نافقًا

خمسة طيور حيّة داخل أقفاص

بندقيتا صيد

أجهزة إلكترونية تصدر أصواتًا لجذب الطيور

جهاز إلكتروني مخصّص لجذب طيور المطوّق

شبكتان بقياس 2×10 متر

شبكة واحدة بقياس 2×15 متر”.

وتابعت: “تم إطلاق سراح الطيور المحتجزة في إحدى المحميات، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناءً على إشارة القضاء المختص”.