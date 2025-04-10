Apr 10, 2025 1:01 PMClock
اقتصاد
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شقير يعرض مع رئيس جمعية تجار الشمال الورقة الإصلاحية

 

المركزية- التفى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وتم البحث في الوضع الاقتصادي والحركة التجارية وأوضاع القطاع التجاري في الشمال. 

بدايةً رحب شقير بالحريري مؤكداً إعطاء الهيئات الاقتصادية أولوية كبيرة لإعادة إطلاق الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته وخصوصاً القطاع التجاري الذي يشكّل ركناً أساسياً في النشاط الاقتصادي. 

وتحدث عن الورقة الإصلاحية الشاملة التي أطلقتها الهيئات الاقتصادية أمس، آملاً أن يتعاون الجميع لتنفيذها كونها تشكّل خارطة طريق لبناء دولة عصرية وحديثة. 

الحريري 
من جهته شكر الحريري شقير على استقباله ودعمه الدائم لمختلف مكوّنات الاقتصاد الوطني وخصوصاً القطاع التجاري. 

وأعرب عن تقديره لورقة الهيئات الاقتصادية الإصلاحية، مؤكداً وقوف جمعية تجار لبنان الشمالي إلى جانب الهيئات وتبنيها ودعمها لهذه الورقة بكامل بنودها كونها تشكل مساراً وطنياً متكاملاً لبناء دولة تستجيب لتطلعات كل الشعب اللبناني. 
 

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