المركزية- أثنى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقّير على قرار الإعفاءات الجمركية البرازيلية للسلع اللبنانية، معتبراً أنها "تشكل فرصةً مهمة للمنتجات اللبنانية خصوصاً المحددة في لائحة الإعفاءات كذلك لكونها تفتح الباب أمام إعفاءات جديدة لمنتجات كثيرة"، وأعلن "أننا سنعمل في المرحلة المقبلة على الإعداد لتنظيم زيارة الى البرازيل بعدما نكون قد حددنا المشاريع التي سيتم طرحها والتي يمكن تنفيذها والتي لديها مردود إيجابي للدولتين، لافتاً لافتاً الى وجود إمكانية كبيرة للتقدم على هذا مسار التعاون الإقتصادي كون البرازيل دولة صديقة وتحتضن جالية لبنانية كبيرة جداً يمكنها لعب دور أساسي في هذا الإطار.

أما رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني- البرازيلي ربيع فرام فتحدث عن أهمية إعفاء البرازيل عددا من السلع اللبنانية لا سيما زيت الزيتون من الرسوم الجمركية لدى تصديرها إلى الأسواق البرازيلية، شدد على ضرورة العمل لتوسيع مروحة الإعفاءات لتشمل سلعاً جديدة، مشيراً إلى أن هذه البداية ولا بد من الذهاب إلى الأمام خصوصاً أن الأسواق البرازيلية واعدة وتضم الملايين من أصول لبنانية الذين يحبّون للمنتجات اللبنانية.

جاء ذلك خلال استقبال شقّير وفداً من مجلس رجال الأعمال اللبناني- البرازيلي برئاسة ربيع افرام، بحضور نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، وأمين سر الهيئات الاقتصادية ألفونس ديب. وضمّ الوفد بالإضافة إلى افرام، كلاً من نائب رئيس المجلس الشيخ نسيب الجميّل، والأعضاء غسان عسّاف جورج نصراوي، جورج نجّار وبيار بعقليني.

وجرى التداول في إعفاء البرازيل عدد من المنتجات اللبنانية من الرسوم الجمركية، وكيفية زيادة التبادل التجاري وتوسيع لائحة الإعفاءات.

افرام

بدايةً، تحدث افرام فأبدى اهتمام المجلس بزيادة التواصل والتعاون مع شقير من أجل التقدم على مسار التعاون الاقتصادي مع البرازيل.

وإذ تحدث عن أهمية إعفاء البرازيل عدد من السلع اللبنانية لا سيما زيت الزيتون من الرسوم الجمركية لدى تصديرها إلى الأسواق البرازيلية، شدد على ضرورة العمل لتوسيع مروحة الإعفاءات لتشمل سلعاً جديدة، مشيراً إلى أن هذه البداية ولا بد من الذهاب إلى الأمام خصوصاً أن الأسواق البرازيلية واعدة وتضم الملايين من أصول لبنانية الذين يرغبون باستهلاك المنتجات اللبنانية.

وتمنى افرام على شقير تشكيل فريق عمل في غرفة بيروت وجبل لبنان من أجل متابعة موضوع الرسوم الجمركية لدى شركاء لبنان التجاريين، إن بالنسبة للتصدير أو الاستيراد إلى لبنان من أجل وضع اقتراحات علمية تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ومن شأنها تنمية العلاقات التجارية اللبنانية الدولية. كما دعاه إلى ترؤس وفد اقتصادي لبناني لزيارة البرازيل لأهمية هذه الخطوة التي من شأنها تقوية التعاون الاقتصادي الثنائي وفتح فرص جديدة للقطاع الخاص اللبناني.

شقير

من جهته رحب شقير بالوفد، مثنياً على الجهود التي يقوم بها المجلس لتقوية العلاقات الاقتصادية اللبنانية.

كما أثنى على قرار الإعفاءات الجمركية البرازيلية للسلع اللبنانية، معتبراً أنها تشكل فرصةً مهمة للمنتجات اللبنانية خصوصاً المحددة في لائحة الإعفاءات كذلك لكونها تفتح الباب أمام إعفاءات جديدة لمنتجات كثيرة.

وإذ أكد على أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية اللبنانية- البرازيلية، شدد على ضرورة زيادة التواصل بين القطاع الخاص اللبناني والبرازيلي لتحديد الفرص المتاحة في كلا البلدين، لافتاً الى وجود إمكانية كبيرة للتقدم على هذا المسار كون البرازيل دولة صديقة وتحتضن جالية لبنانية كبيرة جداً يمكنها لعب دور أساسي في هذا الإطار.

وأشار إلى "أننا سنعمل في المرحلة المقبلة على الإعداد لتنظيم زيارة الى البرازيل بعدما نكون قد حددنا المشاريع التي سيتم طرحها والتي يمكن تنفيذها والتي لديها مردود إيجابي للدولتين.

وختم بالتأكيد على وقوف غرفة بيروت وجبل لبنان والهيئات الاقتصادية إلى جانب مجلس رجال الأعمال اللبناني- البرازيلي في كل الخطوات التي يقوم بها من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.