المركزية- التقى رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وفداً برلمانياً من مدغشقر برئاسة السيناتور تسيبو مهالاو ريتشارد، وعضويّة النائبين سيلفي ليفا جرفيس وفيينينا ريتشارد ديري، يرافقهم القنصل الفخري لمدغشقر في بيروت محمد الجوزو.

وتم خلال اللقاء البحث في آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومدغشقر، وسبل تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين وتشجيع الاستثمارات المشتركة.

وفي المناسبة، قدّم شقير للوفد كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان، فيما قدّم السيناتور تسيبو مهالاو ريتشارد باسم الوفد ميدالية تذكارية من مدغشقر.