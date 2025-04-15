

في خطوة غير مسبوقة في الإدارات اللبنانية، أطلقت غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة الوزير السابق محمد شقير وبمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، "رجلاً آلياً" (روبوت) مخصصاً لخدمة المنتسبين والمتعاملين مع الغرفة، وذلك في قاعة المعاملات في الطابق الأول من مبنى

الغرفة في الصنائع. وحضر الحفل حشد من أعضاء الهيئات الاقتصادية وأعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال وأهل الصحافة.

وبعدما أطلق الوزيران البساط وشقير أعمال الروبوت في قاعة المعاملات، قُدِّم شرح للمشاركين عن المهام والأعمال التي يقوم بها في خدمة المنتسبين والمتعاملين مع الغرفة.

شقير

وفي المناسبة، أكد شقير أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الغرفة المستمر لتطوير خدماتها وتسهيل أمور المنتسبين والمتعاملين معها، تماشياً مع التطورات الحاصلة في هذا العصر.

وقال: إن استخدام "روبوت" في غرفة بيروت وجبل لبنان لخدمة المنتسبين والمتعاملين مع الغرفة، أردنا منه إطلاق رسالة للمجتمع اللبناني لا سيما للقطاع الخاص والقطاع العام، لتحفيزه للإنتقال الى الأدوات المتطورة لا سيما تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني واللبنانيين.

وإذ شدد على أن لبنان لا يمكن أن يكون بعيداً عما يحصل حول العالم في هذا المضمار، أشار الى "سعي غرفة بيروت وجبل لبنان الدائم لنقل التكنولوجيا الحديثة وولوج عالم الذكاء الاصطناعي، كون ذلك يشكل مدخلاً أساسياً لا بد منه لإحداث نقلة نوعية في خدمات الغرفة ونشاطها وتسهيل أمور كل المتعاملين معها وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص اللبناني". وقال "اليوم نطلق هذا الروبوت، وبالتأكيد سنكون في المستقبل القريب مع الإعلان عن حدث جديد مماثل".

البساط

من جهته، اعتبر الوزير البساط أن ما قامت به غرفة بيروت وجبل لبنان باستخدام "روبوت" يعتبر خطوة هامة ورائدة وتحدث نقلة نوعية في إنجاز المعاملات وخدمة المتعاملين مع الغرفة.

وقال "في النهاية الهدف الأول والأخير هو التنمية ورفع فعالية الإنتاج وكل ما من شأنه أن يسهل ويقلل كلفة الانتاج ويجعله أكثر فعالية وسرعة، وبالتالي كل ما من شأنه أن يساعد الاقتصاد على النمو". أضاف "فعلاً هي خطوة رائدة بدأتها غرفة بيروت وجبل لبنان"، مؤكداً "أن فكرة الحكومة الالكترونية والقدرة على تسهيل معاملات المواطن مع الوزارات بشكل سريع وأوتوماتيكي عبر الانترنت خطوة ملتزمة بها الحكومة عبر وزارتين وزارة التكنولوجيا ووزارة التنمية الإدارية التي إحدى وظائفها الوصول إلى الحكومة الالكترونية".

ولفت الى أن 60 في المئة من المعاملات في وزارة الاقتصاد أصبحت تتم عبر الانترنت وهدفنا أن نصل إلى 100 في المئة مع نهاية العام الحالي.

وشدد على أن إطلاق الروبوت اليوم يعتبر خطوة مهمة جداً تصب في الاتجاه الذي تلتزم به الحكومة أي المكننة وصولاً إلى تحقيق الحكومة الإلكترونية وهذه خطوة نحن سعداء بتحقيقها، متمنياً أن تُطبَّق في غير مؤسسات إن كان في القطاع العام أو الخاص، و"نحن ندعم أي خطوة تسهل التعامل وتخفف من كلفته وتوفر الوقت".

بعد ذلك انتقل البساط وشقير والمشاركون الى قاعة الاجتماعات في الغرفة في الطابق الثاني، حيث تم البحث في مواضيع اقتصادية أساسية.