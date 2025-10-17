المركزية- بحث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، مع وفد من نقابة مخلصي البضائع برئاسة جميل رمضان، في التأخر الحاصل في عملية تخليص البضائع في مرفأ بيروت وفي المرافئ والمطار والمعابر الأخرى.

وحضر الاجتماع بالإضافة الى رمضان، أمين سر الهيئات الاقتصادية الفونس ديب، ورئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة إيلي قزي، والرئيس السابق لنقابة مخلصي البضائع جورج صادر، وعضو مجلس إدارة النقابة حسن بركات.

وبعد نقاش هذا الملف من مختلف جوانبه، صدر بيان عن المجتمعين، أكدوا فيه ضرورة معالجة موضوع التأخر في تخليص البضائع في مرفأ بيروت وفي المرافئ والمعابر الأخرى بشكل سريع وجذري، والناتج عن الخلل في الانظمة الحالية المعتمدة لا سيما نظامي "نجم" و"CAMA".

وإذ نبه البيان الى ان الوضع القائم حالياً ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني وعلى مختلف القطاعات الاقتصادية وكذلك على أداء المرافق اللبنانية، أكد ان الهيئات الاقتصادية ستتابع هذا الموضوع مع مختلف الجهات المعنية بروح من التعاون والمسؤولية للوصول الى الأهداف المرجوة.