كتب رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس تجمع كلنا بيروت الوزير السابق محمد شقير عبر حسابه على منصة "أكس" الآتي:

"أتقدم بالمعايدة القلبية الى العمال في عيدهم، وأحييهم على صمودهم وعلى ما يمتلكون من إرادة وصلابة وقدرة كبيرة على التطور والتقدم والتميُّز وإصرار على العمل والانتاج.

‏سوياً صمدنا في أقسى الظروف، وكنا يداً بيد في جائحة كورونا وفي الإنهيار الإقتصادي والمالي وخلال الفراغ في سدة الرئاسة وشلل المؤسسات الدستورية وفي العداوان الإسرائيلي، واستطعنا الحفاظ على بعضنا البعض، وعلى بلدنا ومنعنا الإنهيار الشامل.

‏بالحلوة والمرة وشركاء في الانتاج، كنا وسنبقى ركيزة أساسية لقوة لبنان وعنفوانه، ولعودته الى مسار التعافي والنهوض والإزدهار.

‏مع تمنياتي القلبية لعمال لبنان كل الخير ودوام الصحة والعافية، وأملنا كبير في هذه المرحلة الواعدة التي نعيشها، أن يحقق بلدنا إستقراره الناجز وأن تتوفر الظروف المؤاتية التي تتيح لهم الحصول على كل ما يتمنونه وكل ما يطمحون اليه. كل عام وعمال لبنان بألف خير".