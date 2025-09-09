المركزية- في خطوة تشكل علامة فارقة في قطاع الاتصالات اللبناني، أعلنت شركة IDM، المزوّد الرائد لخدمات الإنترنت في لبنان، عن إطلاق خدمة الإنترنت بسرعة 1 جيجابت في الثانية (1Gbps) – أي ما يعادل 1000 ميجابت في الثانية – لإشتراكات الأفراد بخدمة الألياف البصرية (Fiber) ، من دون أي تكاليف إضافية على تعرفة اشتراكهم الحالية.

ويأتي هذا التطور، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الأول من أيلول المقبل، ليحدث ثورة حقيقية في تجربة الإنترنت المنزلية في لبنان، مع طرح أول خدمة من نوعها في السوق بسرعة 1 جيجابت في الثانية عبر الألياف البصرية. وللمرة الأولى، سيتمكّن المشتركون الأفراد من الاستمتاع بسرعة تفوق ما هو متاح حالياً بثلاثة أضعاف، ما يضع لبنان في مصاف الدول الرائدة في مجال الإنترنت الفائق السرعة، ويمنح الزبائن قيمة لا تضاهى وتجربة رقمية غير مسبوقة، عبر فوائد كثيرة نذكر منها:

- تنزيل فوري: تحميل الملفات الكبيرة والألعاب خلال ثوانٍ أو دقائق معدودة فقط، بدلاً من ساعات.

- منزل ذكي متكامل: ربط عدد كبير من الأجهزة الذكية بالشبكة في آن واحد، من دون أي تأثير على الأداء.

إنّ خدمة IDM هذه ستكون متاحة عبر شبكة شركة GDS في مركزي الأشرفية والحازمية، وبشكل جزئي في مركزي الحمرا والمتن الأوسط، حيث سيتمتع المشتركون الحاليون والجدد في هذه المراكز بالسرعة الجديدة تلقائيًا ابتداءً من تاريخه، وذلك من دون أي تعديل على كلفة الاشتراك.

نبذة عن الشركة: تُعد شركة IDM من أوائل مزوّدي خدمات الإنترنت في لبنان، حيث تأسست عام 1995 وأسهمت في إدخال أحدث تقنيات الاتصال الرقمي السلكي واللاسلكي إلى السوق المحلي، حيث تغطي خدماتها كافة الأراضي اللبنانية. وتتميّز IDM بتقديم حلول متطورة تشمل الإنترنت السريع ADSL عبر خطوط الهاتف الأرضي، وخدمة VDSL، وخدمة الألياف الضوئية FIBER بسرعات تصل إلى 1 جيجابت في الثانية في المناطق المجهزة، بالإضافة إلى حلول مخصصة للشركات والمرافق العامة. تلتزم الشركة بتقديم خدمة إنترنت موثوقة وآمنة، إضافة إلى دعم فني متواصل على مدار الساعة لخدمة زبائنها من الشركات والأفراد.