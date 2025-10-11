أعلنت شركة تاتش عن النتائج التي أفضت إليها الجولة الأولى من المزاد العلني الالكتروني الذي أطلقته رسمياً في بداية الشهر الجاري على أول رقمين خليويين مميزين، الأول مصنّف برونزي Bronze وهو 79 79 78 78، والثاني مصنّف ذهبي Golden وهو 11 7777 78. ولدى انتهاء المزاد العلني الالكتروني، حصدت الشركة مبلغاً إجمالياً وقدره 34550 دولاراً أميركيا، من ضمنه اشتراكات التسجيل في المزاد على الرقمين. وأمام الرابح بكل رقم 7 أيام ليتوجه خلالها شخصياً لشراء الرقم وإلا يلغى حجزه.

وقد شارك في الجولة الأولى من المزاد العلني الالكتروني 206 مشتركين تنافسوا فيما بينهم على الرقمين المعروضين بشفافية تامة، إذ تمكنوا من رؤية الأسعار التي كانت تعرض مباشرة عبر الموقع الالكتروني للشركة وتطبيقها الخليوي، وواكبوا مسار المزاد طيلة يومين قبل أن يتوقف تلقائياً وفق التوقيت المحدّد مسبقاً.

وتعليقاً على نتائج المزاد العلني الالكتروني الأول، قال رئيس مجلس إدارة شركة تاتش والمدير العام كريم سليم سلام "إنها دليلٌ قاطع على مدى رغبة المستخدم اللبناني باقتناء أرقام خليوية مميزة، وأصبح هذا الأمر متاحاً له بعدما نقل وزير الاتصالات شارل الحاج الأرقام المميزة إلى الشركة، وأعطى فرصاً متساوية للحصول عليها مباشرة وبشفافية ومن دون أي وساطة، من خلال المزاد الالكتروني". وأضاف سلام أن المزاد العلني الالكتروني يشكّل خطوةً إلى الأمام نحو التحّول الرقمي الذي تسعى شركة تاتش إلى تعميمه في مختلف جوانب أعمالها".

وأشار سلام "أن بيع الأرقام المميزة بالمزاد العلني الالكتروني يشكّل وسيلةً إضافية لرفد المزيد من الواردات للخزينة اللبنانية، علماً أنها ستوظّف في مشاريع إنمائية، بما فيها تقوية شبكة تاتش وتوسعتها بهدف تعزيز تجربة المستخدم على صعيد خدمة المكالمات والبيانات".

في سياقٍ مواز، عرضت شركة تاتش أرقاماً خليوية مميزة جديدة للجولة الثانية من المزاد العلني الالكتروني ، وقد نشرت الأرقام الجديدة على كل قنواتها الخاصة للتواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إرسال رسائل نصية قصيرة بها، لتطبيق أقصى درجات الشفافية في كل مراحل المزاد العلني الالكتروني.