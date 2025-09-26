المركزية - عقد لقاء تنسيقي بين لجنة المرأة – محافظة الشمال في نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان ولجنة المرأة في بلدية طرابلس، بهدف تطوير التعاون حول قضايا المرأة والطفل ووضع خطوات عملية لمبادرات تنموية.

شارك في الاجتماع ممثلون عن الجهتين، حيث جرى البحث في "أبرز التحديات الاجتماعية التي تواجه النساء والأطفال، وتأكيد أهمية العمل المشترك لتنفيذ برامج واقعية تعزز دور المرأة وتحسّن واقع الطفولة"، على ما افادت نقابة تكنولوجيا التربية في بيان.

واتفق المجتمعون على "إطلاق ورش تدريب مهني وتوعوي للنساء، وأنشطة دعم نفسي وتربوي للأطفال، إضافة إلى تعزيز التنسيق مع المؤسسات المحلية".

كما تم الاتفاق على "إعداد خطة عمل مشتركة تنطلق قريبا، تركز على مبادرات مجتمعية مباشرة بالشراكة مع المجتمع المحلي".