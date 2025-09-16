المركزية- استقبل وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة وفدًا من صندوق النقد الدولي وأطلعه على مشروع رقمنة مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المال.

بدوره، عرض شحادة للوفد مهام وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى المشاريع وورش العمل التي تنفذها بالتعاون مع عدد كبير من الوزارات، وتم البحث في سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

كما التقى السفير الصيني في لبنان تشن تشواندونغ، وتم البحث في آفاق التعاون المشترك بين لبنان والصين، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

واستقبل شحادة وفدًا من الاغتراب اللبناني، وجرى عرض أهمية تعديل القانون الانتخابي المطروح حاليًا أمام مجلس الوزراء، والتأكيد على ضرورة إلغاء البند المتعلق بالمقاعد الستة، وتكريس حق المغتربين في الاقتراع وفق مكان قيدهم الأصلي.