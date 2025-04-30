

المركزية- عرض وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة مع خيسوس سانتوس أغوادو في مكتبه في الوزارة، لأبرز المشاريع التي بصدد إطلاقها وزارة التكنولوجيا، وأبدى السفير دعمه الكامل لها.

كذلك التقى وفداً من نقابة "AXAL" حيث قدم له نظرة عن واقع القطاع اللوجيستي للخدمات التي يقدمونها، وعرض الوفد مع شحادة المشاكل التي يعانيها بالمعاملات الإدارية الحكومية.

الى ذلك، شارك شحادة في افتتاح مؤتمر حول الأمن السيبراني نظمه مكتب الوزير لشؤون التنمية الإدارية.

وشدد على أهمية الأمن السيبراني وحماية المعلومات والبيانات الشخصية خلال عملية رقمنة إدارات الدولة.

أخيراً، استقبل وفداً من مجلس إدارة وخبراء معهد الشرق الأوسط في واشنطن الذي يزور لبنان للاطلاع على خطط الحكومة الإصلاحية وعلى التقدم في تنفيذ لبنان لما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري.