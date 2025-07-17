المركزية- التقى وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة ممثلي الدول المانحة في مقر الإسكوا في بيروت، وتم البحث في مشروع التحوّل الرقمي كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد اللبناني.

وقدّم شحادة خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا لخطة عمل وزارته، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي أصبحت جاهزة للإطلاق، بانتظار إقرار مشروع قانون إنشاء وزارة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في المجلس النيابي.

وأوضح أن الخطة تستند إلى أربعة محاور رئيسية:

• تحديث البنية الرقمية للمؤسسات والإدارات العامة،

• دعم ريادة الأعمال الرقمية وتطوير البيئة الحاضنة للشركات الناشئة،

• تعزيز الشمول الرقمي في المناطق المهمّشة،

• تأمين إطار قانوني وتشريعي محفّز للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

كما شدّد على أن أحد أهداف الاستراتيجية يتمثل في خلق بيئة رقمية جاذبة تحفّز الكفاءات اللبنانية على البقاء في البلاد والمساهمة في نهضتها الرقمية، بدلاً من الهجرة بحثًا عن الفرص.

وخلال اللقاء، عرض شحادة عددًا من المبادرات والمشاريع النموذجية التي أطلقتها الوزارة، من بينها اتفاقيات تعاون مع وزارة العدل ووزارة السياحة، وغيرها من الشراكات المؤسساتية التي تُشكّل نماذج تطبيقية لخطة التحوّل الرقمي على مستوى القطاع العام.

وأبدى ممثلو الدول المانحة اهتمامًا كبيرًا بالخطة، مؤكدين على أهمية تأمين إطار قانوني وتنفيذي متكامل يضمن الشفافية والفعالية واستمرارية البرامج المقترحة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للتنمية الرقمية.