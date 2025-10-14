المركزية- شارك وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة في فعاليات معرض "GITEX Global 2025" في دبي، وهو من أبرز المعارض التكنولوجية على مستوى العالم، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع القرار والخبراء في مجالات التحول الرقمي والابتكار.

وعرض خلال جلسة حوارية، خطة عمل وزارته على المستوى الوطني، موضحًا مسار التحول الرقمي في لبنان، وأولويات تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

وعلى هامش المعرض، عقد شحادة سلسلة من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى، حيث التقى وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات عمر بن سلطان العلماء، ورئيس قطاع الأمن السيبراني لحكومة الإمارات الدكتور محمد الكويتي، وجرى خلال اللقاءات بحث سبل التعاون في مجالات التحول الرقمي، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

كما اجتمع مع حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة e&، وخليفة الفورة، الرئيس التنفيذي لشركة e& International، حيث تم التباحث في فرص التعاون في مجالات الابتكار والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة.

وفي السياق نفسه، التقى شحادة شارل جحا، رئيس مجلس الأعمال اللبناني في دبي، وعددًا من أعضاء المجلس، إضافةً إلى مجموعة من 50 مشاركًا لبنانيًا في معرض "جيتكس"، وأطلعهم على أبرز مشاريع الوزارة ومهامها.

وأشاد شحادة بدور الإمارات الريادي في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي، معبّرًا عن حرص لبنان على الانفتاح والتعاون مع الدول الشقيقة في مسيرة التطور الرقمي، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز آفاق الشراكة المستقبلية.