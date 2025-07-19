صدمت "سيارة مجهولة" حشدا في لوس أنجلوس السبت، موقعة ما لا يقل عن 20 جريحا بعضهم في "حال حرجة"، بحسب ما أعلن جهاز الإطفاء في المدينة الأميركية.

وأفاد جهاز الإطفاء أن بين المصابين البالغ عددهم "أكثر من عشرين"، 4 إلى 5 حرجى "في حال حرجة على الأقل" و8 إلى10 إصاباتهم بالغة.

من جانبها، نقلت شبكة "إي بي سي نيوز" عن الشرطة في لوس أنجلوس قولها إنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ السائق فقد وعيَه وصدم حشدا خارج ملهى ليلي. ولم يكن من الممكن التأكد من هذه المعلومات على الفور.

وتقع المنطقة التي وقع فيها الحادث على مقربة من أماكن مزدحمة مثل "بوليفارد صن سيت" و"ووك أوف فايم" الرصيف الذي تمّ تزيين أرضيته بنجوم تحمل أسماء شخصيات سينمائية.