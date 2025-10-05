تستعد سوريا اليوم الأحد لانتخاب أول برلمان بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر 2024، فيما أكد عضو اللجنة العليا للانتخابات والمتحدث الإعلامي، باسمها، نوار نجمة أن هذا الاستحقاق الانتخابي هو "خطوة في طريق طويل لبناء وطن لكل السوريين يليق بهم و بتضحياتهم".

كما أضاف قائلاً في منشور على إكس اليوم، "صوتكم هو أمل السوريين".

وسيتمّ تشكيل البرلمان، وولايته ثلاثون شهرا قابلة للتجديد، بناء على آلية حدّدها الإعلان الدستوري، وليس بانتخابات مباشرة من الشعب.

فما الذي نعرفه عن هذه الانتخابات؟

بموجب الآلية، تنتخب هيئات مناطقية شكّلتها لجنة عليا عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاءها، ثلثي أعضاء المجلس البالغ عددهم 210، على أن يعيّن الرئيس الثلث الباقي.

نجل آخر حاخام غادر سوريا

ويتنافس 1578 مرشحا، 14 في المئة منهم نساء، وفق اللجنة العليا للانتخابات، للفوز بمقاعد المجلس. ومن بين هؤلاء السوري الأميركي هنري حمرا، نجل آخر حاخام غادر سوريا في التسعينات، وهو أول مرشح للطائفة اليهودية منذ قرابة سبعة عقود.

كما يشترط نظام الانتخاب المؤقت ألا يكون المرشح "من مؤيدي النظام السابق أو داع للتقسيم أو الانفصال".

متى تعلن النتائج؟

إلى ذلك، يدلي ستة آلاف ناخب من الهيئات الانتخابية الإقليمية بأصواتهم بدءا من الساعة 09:00 صباحا بالتوقيت المحلي (06:00 بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق صناديق الاقتراع حوالي الساعة 05:00 مساء (14:00 بتوقيت غرينتش).

كما يتوقع إعلان النتائج في نفس اليوم، لكن الهيئة التشريعية لن تُشكل رسميا حتى يختار الشرع الثلث الباقي.

وفي السياق، رأى عدد من المحللين أن اختيار الشرع 70 نائباً قد يحدد فعالية وشرعية الهيئة الجديدة، إذ يمكن أن يضفي اختيار نساء أو نواب من الأقليات تنوعاً على البرلمان، وفق ما أفادت وكالة "رويترز"

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات كانت أعلنت في أغسطس الماضي تأجيل اختيار أعضاء المجلس في محافظات السويداء والرقة (شمال) والحسكة (شمال شرق) بسبب "التحديات الأمنية". وفي أيلول/سبتمبر، شكّلت لجان انتخاب فرعية في بعض مناطق الرقة والحسكة.

