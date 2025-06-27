Jun 27, 2025 9:45 PMClock
اقليميات
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سوريا تعلن ضبط ثلاثة ملايين قرص كبتاغون

أعلنت سوريا الجمعة، أن أجهزتها ضبطت نحو ثلاثة ملايين قرص كبتاغون بعد اشتباك بين قوات الأمن وشبكة تهريب بالقرب من الحدود مع لبنان.

وجاء في بيان لوزارة الداخلية السورية أن عملية الضبط أتت بعد "رصد وتعقّب لإحدى شبكات تجارة وتهريب المخدرات الآتية من لبنان إلى الأراضي السورية، عبر المنافذ غير الشرعية في منطقة الجراجير الحدودية".

وأشارت الوزارة إلى أن القوات السورية نفّذت "كمينا محكما على أحد الطرق التي تستخدمها هذه الشبكة، أسفر عن اشتباك بين القوة الأمنية وعناصر الخلية، تمكن على إثره أفراد الشبكة من الفرار".

ولفت البيان إلى "ضبط نحو 3 ملايين حبة كبتاغون مخدّرة، إضافة إلى 50 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدّر" في السيارة التي كان يستقلها أفراد الخلية.

في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب أن السلطات ضبطت "كل" معامل إنتاج أقراص الكبتاغون في سوريا، علة ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

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