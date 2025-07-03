أكد مصدر رسمي في حديث للتلفزيون السوري، أن الحديث عن توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل في الوقت الراهن سابق لأوانه.

وقال المصدر: “لا يمكن الحديث عن احتمال التفاوض حول اتفاقيات جديدة إلا بعد التزام إسرائيل باتفاقية فك الاشتباك والانسحاب من المناطق التي توغلت بها”.

يذكر أن إسرائيل ضمّت هضبة الجولان من سوريا في 1981 بعد أن احتلت معظمها في حرب 1967. واعترف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان خلال ولايته الأولى، لكن معظم المجتمع الدولي يعتبر الجولان أرضاً سورية محتلة.

وتوغلت القوات الإسرائيلية بقدر أكبر في الأراضي السورية بعد فترة وجيزة من الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في أواخر العام الماضي.