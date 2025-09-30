ردّت وزارة الخارجية السورية على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي جدد اعترافه بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، مؤكدة عبر حسابها على “إكس” أن القرار الإسرائيلي باطل وفق مجلس الأمن الدولي.

وأشارت الوزارة إلى قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي أبطل فرض إسرائيل لقوانينها وسلطتها على مرتفعات الجولان، مؤكدة استمرار سريان اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لحماية المدنيين في الأراضي السورية المحتلة منذ 1967.

يذكر أن ترامب كان قد اعترف بسيادة إسرائيل على الجولان في ولايته الأولى عام 2019، وأعاد التأكيد على ذلك مؤخراً، ما دفع دمشق للتذكير بالأسس القانونية الدولية لحقها في الجولان.