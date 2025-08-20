كشفت مصادر سورية رفيعة المستوى، ضمن دوائر السلطة الانتقالية لـ"العربية.نت"، عن عزم الرئيس السوري، أحمد الشرع، قريباً، الموافقة على النظام الداخلي لمجلس الشعب، فيما توقعت تأجيل انعقاد الانتخابات البرلمانية، المحددة خلال الفترة بين 15 – 20 سبتمبر (أيلول) المقبل.

رفع المقاعد

وكان الشرع قد تسلم أواخر يوليو الماضي النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري، والذي شهد في تفاصيله بعض التعديلات، أبرزها رفع أعداد المقاعد من 150 إلى 210 مقاعد.

20 % "نساء سوريات"

ومن المفترض أن يكفل النظام الحديث، مشاركة 20% من نساء سوريا في المجلس، طبقاً للنظام الانتخابي المؤقت، في إشارة إلى تفعيل دور النساء السوريات في صناعة الدولة الحديثة.

أحداث "السويداء" والخلاف مع "قسد"

وعللت المصادر السورية المقربة من الرئاسة، والتي - فضلت عدم الكشف عن هويتها - في حديثها لـ"العربية.نت"، قرار الشرع بالتأجيل، بما تشهده منطقة السويداء جنوب شرقي العاصمة من أحداث، بالإضافة إلى الخلاف مع قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة بـ"قسد"، والتي تسيطر على بقعة لا يستهان بها من "شمال شرقي سوريا"، من الانزواء في إطار الدولة، بالإضافة إلى تذبذب تقاربها مع العهد الجديد في دمشق.

مصلحة سوريا

كما ذكرت المصادر تبريرات عديدة لاتخاذ الشرع قرار تأخير إقرار النظام الداخلي لمجلس الشعب، أهمها الجانب الأخلاقي.

وأطلقت المصادر العنان لذهنيتها التي تفهم عمق تعقيدات المشهد السوري، لا سيما في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد. ومضت قائلة: "ليس جديراً ولا حميداً؛ أن تنصرف الإدارة السورية عن الأحداث الدائرة في البلاد، للنظر إلى ملف مجلس الشعب، الذي يضعه الشرع على مكتبه. هناك أبعاد أخلاقية في الأمر. والموافقة على هذا المشروع – يقصد نظام الانتخابات البرلمانية الجديد – لا بأس به. إنما الذهاب لانتخابات برلمانية في ظل الأحداث الدائرة، ربما يُفقد الإدارة مفهوم عمق الرؤية، في نظر الشارع السوري. وذا سينعكس بدون أدنى شك، على القيمة السياسية في نهاية المطاف. يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها، ونضعها في نصابها الصحيح. الوضع لا يحتمل محاباة أحد. ولا مجاملة أحد".